Патриарх Кирилл впервые с 1649 г. дал благословение на выполнение боевых задач

Идея проведения системной работы в вопросах обеспечения пожарной безопасности объектов Русской Православной Церкви, которые являются памятниками исторического наследия, была поддержана накануне на встрече Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и главы МЧС Владимира Пучкова.

МЧС России тесно взаимодействует с представителями Русской Православной Церкви, в частности, в 2010 году было подписано соглашение о взаимодействии, которое предполагает, что МЧС России и РПЦ могут проводить совместную работу по планированию и координации помощи пострадавшему населению в чрезвычайных ситуациях, а также различных конференций и семинаров.

Кроме того, разработана специальная образовательная программа для священнослужителей, в рамках которой представители Русской Православной Церкви сдают зачеты на знание правил пожарной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

В текущем году сотрудники МЧС России проведут беседы с настоятелями и предложат меры по профилактике пожаров и других чрезвычайных ситуаций.

Также министр сообщил Патриарху о том, что подразделения МЧС России будут обеспечивать профилактические мероприятия с целью защиты православных святынь. В настоящее время МЧС России проводит работу в ряде крупных храмов и монастырей Русской Православной Церкви, в том числе в Храме Христа Спасителя в Москве и в Троице-Сергиевой лавре.

Святейший Патриарх Кирилл поблагодарил Пучкова за работу МЧС и впервые с 1649 года дал благословление на выполнение боевых задач.