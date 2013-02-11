Депутат Ширшов добровольно отказался от депутатского иммунитета

В понедельник депутат Госдумы от фракции КПРФ Константин Ширшов добровольно отказался от депутатского иммунитета. Об этом сегодня журналистам сообщил первый заместитель председателя ЦК партии Иван Мельников.

Он сказал, что "Ширшов написал заявление на имя председателя Госдумы Сергея Нарышкина, в котором он дает согласие на снятие с себя депутатской неприкосновенности для участия в расследовании всех обстоятельств дела. Ширшов также просит рассмотреть этот вопрос на заседании Госдумы без обсуждения".

В декабре прошлого года Следственный комитет отправил запрос в Генпрокуратуру о лишении Ширшова депутатской неприкосновенности. А обращение генпрокурора России Юрия Чайки поступило на имя спикера Госдумы Сергея Нарышкина 23 января 2013 года.

По материалам Генпрокуратуры, Ширшов может быть причастен к совершению преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, части 4 статьи 159 Уголовного кодекса России ("Покушение на незаконное завладение путем обмана чужим имуществом в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору").

Следователи установили, что парламентарий с группой сообщников потребовал 7,5 млн евро от предпринимателя, которому гарантировал получение мандата депутата Госдумы РФ. А 7 июля 2011 года Ширшов получил от бизнесмена часть требуемой суммы - 66 млн рублей (около 1,6 млн евро) в номере гостиницы "Националь", где факт передачи денег был заснят на видео.

В настоящее время по данному делу к уголовной ответственности уже привлечены помощники депутата Ширшова Мясин и Карагод.