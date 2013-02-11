Вслед за Питером режим тишины продлят и в Хабаровском крае

Запретить шуметь дома с 22.00 – такую поправку в один из местных законов рассмотрели депутаты законодательной думы Хабаровского края. Парламентарии сочли, что надо ввести ответственность за нарушение спокойствия граждан на период с 22.00 до 10.00, сообщает пресс-служба краевого парламента.

Напомним, сейчас запрет на шум действует с 23.00 до 07.00 часов местного времени. Поправкой предлагается увеличить этот промежуток хотя бы в выходные дни. Таким образом, тишину в жилых домах и общежитиях нельзя будет нарушать с 22.00 до 10 часов местного времени в выходные и праздничные дни и с 22.00 до 07.00 часов местного времени в будние дни. Правда, штраф за слишком громкую музыку или работающие в неположенное время строительные инструменты пока, скорее всего, останется прежним – до 500 рублей.

Между тем, практика показывает, что призвать к ответу тех, кто мешает нормальному отдыху, можно далеко не всегда. Полицейское начальство с экранов ТВ не раз утверждали – мол, обращайтесь, поможем. На деле же может произойти обратное. Так, летом прошлого года в одном из пригородных сёл Хабаровска женщина сделала замечание соседям по поводу шума в подъезде. Те не отреагировали, и пострадавшая обратилась в полицию. Но там помочь отказались, посоветовав обратиться сначала в Роспотребнадзор. Полицейские посчитали, что именно сотрудники этой службы должны замерить уровень шума. Кроме того, нередки случаи, когда под окнами многоэтажек собираются подвыпившие компании и начинают шуметь. В отделах полиции не всегда идут навстречу, мотивируя более важными вызовами – драками и убийствами.