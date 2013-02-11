По поручению президента РФ Владимира Путина на шахту "Воркутинская", где произошел взрыв метана, отправится глава МЧС Владимир Пучков, чтобы на месте принять экстренные меры по ликвидации последствий аварии и помощи пострадавшим.

Об этом в понедельник сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, он сказал, что "Путин поручил Пучкову на месте разобраться с ситуацией, организовать помощь пострадавшим и семьям погибших". Семьи погибших горняков получат по 2 миллиона рублей компенсации.

Президент также выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших шахтеров, добавил пресс-секретарь.

На аварийную шахту вместе с главой МЧС РФ направляются члены оперативного штаба рабочей группы правительственной комиссии, специалисты отрада "Центроспас", а также врачи и психологи.

Напомним, в связи со взрывом на шахте "Воркутинская" в республике Коми СК РФ возбудил уголовное дело по ст. 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при проведении горных, строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц").

Сегодня стало известно, что число погибших при взрыве на шахте "Воркутинская" увеличилось до 18 человек.