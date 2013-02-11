В Самаре прошел пикет «За самарское время»

В Самаре в полдень состоялся пикет «За самарское время». В акции, которая прошла у здания правительства Самарской области участвовало 11 человек: члены общественного движения «За самарское время», Блока Михаила Матвеева, Самарского союза избирателей, партий КПРФ и «Яблоко».

Как рассказал «АН-онлайн» инициатор акции, лидер общественного движения «За самарское время», депутат Самарской Губернской Думы Михаил Матвеев, участники пикета протестовали, держа в руках лозунг со словами: «Самаре-самарское время. Требуем III часовой пояс».

Участники акции и зрители - простые самарцы, потребовали от губернатора Николая Меркушкина и областного правительства вернуть в регион привычный часовой пояса, который был отменен в 2011 году. По информации кафедры социологии Самарского университета, после перехода региона в московский часовой пояс, зимой в Самаре сократился световой день: рано светает и рано темнеет. В сумерках люди вынуждены

постоянно пользоваться электрическим освещением, что приводит к перерасходам электричества.