В КПРФ считают, что Ширшова могли подставить

Константин Ширшов, который подозревается в покушении на мошенничество при продаже мандата, попросил временно снять с него депутатской неприкосновенности в целях проведения объективного расследования, заявил его однопартиец Вадим Соловьёв. Он также отметил, что Ширшов - "человек молодой, и его могли просто подставить".

"Мы искренне надеемся, что Ширшов по результатам расследования будет реабилитирован. На мой взгляд, оснований для его ареста нет", - сказал Соловьёв в разговоре с "АН-Онлайн".

Ширшов подозревается в покушении на мошенничество с продажей думского мандата за €7,5 млн. Прокуратура хочет привлечь его в качестве обвиняемого.

Сегодня в 16.00 начнется пленарное заседание фракции, на котором будет рассматриваться просьба Ширшова о снятии с него депутатской неприкосновенности.