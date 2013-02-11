На Ставрополье суд изучает иск против запрета хиджабов в школах

Краевой суд на Ставрополье приступил к изучению искового заявления о пересмотре требований к форме учеников школ региона. "АН" писали, что по правилам, принятым в Ставропольском крае после конфликта с хиджабами, под запрет попала одежда ярких цветов, брюк и юбок с заниженной талией и высокими разрезами, элементы одежды, закрывающие лицо, аксессуары с символикой асоциальных неформальных молодежных объединений, а также религиозная одежда.

Интересы мусульман Ставрополья представляет адвокат Мурад Мусаев, который и обратился с исковым заявлением, передает РИАН. После изучения иска будет решен вопрос о принятии его к рассмотрению.