Верховный суд более 4 часов рассматривает жалобу Геннадия Гудкова

Верховный суд России в понедельник рассматривает жалобу эсера Геннадия Гудкова на лишение его мандата депутата Госдумы. Государственная дума РФ в сентябре 2012 года лишила Гудкова полномочий, основываясь на Федеральном законе о статусе депутатов от 1999 года.

Ранее Конституционный суд признал соответствующей конституции норму закона, на основании которой Гудков был лишен мандата. Экс-депутат уверен, что это решение нельзя было принять без соответствующей процедуры, о чем он и заявил в Верховном суде, передает РИА Новости.

Заседание продолжается уже более 4 часов. Гудков сказал в суде в понедельник, что лишения мандата депутата в Европе имели место два раза — в фашистской Германии. Он напомнил, что являлся активным партийцем и "результативным депутатом".

Напомним, Геннадий Гудков был лишен депутатского мандата 14 сентября 2012 года простым большинством голосов Госдумы. По версии Генпрокуратуры и Следственного комитета, Геннадий Гудков в нарушение закона совмещал депутатскую деятельность с предпринимательской. Сам бывший депутат отрицает обвинения в свой адрес.