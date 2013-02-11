На Смоленщине сельский голова пойдет под суд за растрату 10 тыс. рублей

В Смоленской области возбуждено уголовное дело в отношении главы села Пигулинское в Холм-Жирковском районе. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ (растрата чужого имущества с использованием своего служебного положения).

Об этом в понедельник сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

По версии следствия, в марте 2012 года глава сельского поселения постановлением регионального управления Росприроднадзора, как должностное лицо, был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 8.2 КоАП РФ за несанкционированную свалку бытовых отходов и мусора на проселочной дороге. Ему было назначено наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей.

"Несмотря на то, что штраф должен оплачиваться лицом, привлеченным к ответственности, по указанию подозреваемого оплата была произведена из бюджетных средств администрации", - говорится в сообщении СКР.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.