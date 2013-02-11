Медведев пошлет Дворковича в Туву вентили крутить

Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил курирующему ТЭК вице-премьеру Аркадию Дворковичу разработать программу решения проблем с теплоснабжением Тувы. Глава правительства уточнил, что чиновники должны будут исполнять эту программу под «страхом увольнения».

Медведев сказал Дворковичу: «Надо подготовить для них программу и под страхом наказания, увольнения различных должностных лиц заставить ее исполнить, снабдив ее деньгами, потому что в противном случае вы будете каждый год ездить там вентиль крутить в поселках», - передает РИА Новости.

Напомним, жители Тувы замерзали этой зимой. Первая поломка на котельной в поселке Хову-Аксы Чеди-Хольского района произошла 20 декабря. В результате аварии под отключение теплоснабжения попали 103 дома. Замерзали в своих домах 3303 человека, в том числе 1387 детей. Этот населенный пункт в 30-градусный мороз остался без тепла из-за аварии на ТЭЦ.

Работы по ликвидации последствий ЧП в Хову-Аксы координировал замглавы спасательного ведомства Павел Плат. Из Москвы спасатели доставили в бедствующий поселок обогреватели, тепловые пушки, электрогенераторы и продукты питания.

По факту аварии было возбуждено уголовное дело в отношении главы администрации и заместителя председателя администрации района.

Из-за изношенности Хову-Аксынской ТЭЦ руководство Тувы решило построить новую котельную. Стоимость объекта — более 500 миллионов рублей.