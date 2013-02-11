Рамзан Кадыров потребовал изгнать из Чечни магов

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал пресечь в республике деятельность магов и лжецелителей. По его мнению, бороться с магами нужно правоохранителям, духовенству, общественности и муниципальным властям.

Он также призвал усилить идеологическую борьбу против проявления шарлатанства.

"Шарлатаны наживаются на людских бедах и страданиях. Ради собственной выгоды они не гнушаются ничем. Они убеждают, что могут вылечить от болезней, не имея никаких знаний и навыков", - заявил Кадырова, передает пресс-служба главы и правительства ЧР.

Глава Чеченской республики отметил случаи, когда лжецелители вместо того, чтобы отправить больных людей к врачу, берут с них деньги, люди умирают, не получив медицинскую помощь.

"Люди должны знать, что обращение к магам и лжецелителям не приносят облегчения и запрещены исламом", — подчеркнул Кадыров.

Это заявление глава региона сделал в ходе встречи с городскими и сельскими властями и представителями духовенства, на которую также были приглашены несколько "магов".

Одна из представительниц целительства уверяла, что имеет прямые контакты с мифическим персонажем Николсом-специалистом в сердечных делах. У другого целителя была способность лечить детский церебральный паралич, он использовал открывалку для бутылок. Выяснилось, что есть и те, кто сами посещали различных граждан и говорили, что их ждут большие неприятности на работе, а для их предотвращения нужно использовать силу магии и колдовства.

Кадыров обратился к приглашенным на встречу жителям Чечни, которые "занимаются лжецелительством и черной магией. Он призвал отказаться от противозаконной и антиисламской деятельности".

"Глава предупредил, что подобные действия будут жестко пресекаться компетентными структурами", - говорится в сообщении пресс-службы главы правительства ЧР.