Лимонов выступил за смертную казнь педофила из Набережных Челнов

По мнению главы «Другой России» Эдуарда Лимонова, для педофила, похитившего, изнасиловавшего и убившего 8-летнюю девочку Василису в Набережных Челнах, «нужна смерть, адекватная преступлению».

В своей «воскресной проповеди» на Facebook лидер другороссов объясняет, почему считает смертную казнь адекватной преступлению в Набережных Челнах. «Смертная казнь - это обычно не больно, длится недолго. Восточная традиция лишения жизни преступников предлагает более болезненные, и потому страшные для воображения потенциальных преступников, виды казни. Скажем побивание камнями - крайне тяжелая для преступника казнь. (Практикуется у мусульман, широко применялась у евреев когда-то). Эта смертная казнь длится долго и смерть мучительна», - объясняет он.

Э. Лимонов считает, что в данном случае не нужно бояться упрёков в варварстве. «Нужно достичь результата, чтобы всякая жирная тварь трепетала при одной зародышевой мысли о преступлении против беспомощного существа», - поясняет он. Глава нацболов, ссылаясь на СМИ, пишет, что педофил - узбек. «Ну что ж, пусть именно его соотечественники казнят его побиванием камнями», - предлагает Э. Лимонов. Он объясняет свою точку зрения тем, что таким образом жители Узбекистана «со всей диаспоры вину, если не уберут, то докажут как они ненавидят подобных извергов даже своей национальности». «Одновременно такая казнь соответствует законам шариата», - пишет лидер другороссов.

«Что там Европа скажет, или правозащитница Ганнушкина, не нужно реагировать. Нужна смерть адекватная преступлению», - резюмирует Э. Лимонов.

Ранее «АН-онлайн» сообщали, что правозащитники, в том числе председатель комитета «Гражданское содействие» Светлана Ганнушкина и руководитель Московской Хельсинской группы Людмила Алексеева осудили слова главы МВД РФ Владимира Колокольцева о смертной казни. В конце прошлой недели министр внутренних дел, комментируя громкие убийства детей в Иркутской области и в Татарстане, сказал, что он лично «не видит ничего предосудительного» в этой мере наказания для особо опасных преступников.