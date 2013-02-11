Замминистра связи Алексей Волин устроил скандал на конференции в МГУ (ВИДЕО)

Заместитель министра связи и массовых коммуникаций России Алексей Волин на конференции преподавателям и студентам на факультете журналистики МГУ о рыночной экономике. Студенты журфака должны были понять главное: каким образом работает СМИ.

Волин попытался донести всем, что «любой журналист должен твердо помнить: у него нет задачи сделать мир лучше, нести свет истинного учения, повести человечество правильной дорогой».

Выступая в воскресенье на научно-практической конференции на факультете журналистики МГУ, замминистра сказал: «Нам четко надо учить студентов тому, что они пойдут работать на дядю, и дядя будет говорить им, что писать, что не писать и как писать о тех или иных вещах, и дядя имеет на это право, потому что он им платит».

Говорят, возмущенные словами замминистра преподаватели и студенты топали ногами и свистели. Выступление Волина вызвало широкий общественный резонанс и стало одним из главных предметов обсуждения в социальных сетях.

Алексей Волин прокомментировал. По его мнению, такая общественная реакция на его выступление в МГУ демонстрирует глубину разрыва между представлениями российских академических кругов о медиарынке и реальной ситуацией в отрасли, передает РИА Новости.

«Этот нешуточный общественный резонанс связан с тем, что, к сожалению, мы имеем очень большой разрыв между представлениями академических кругов о том, что из себя представляют медиарынок и профессия журналиста, с тем, что происходит на самом деле», — заявил Волин и пояснил, что «пытался объяснить аудитории, либеральной, при помощи рыночных механизмов, каким образом работает СМИ, а аудитории это не понравилось».