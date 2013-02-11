Openspace.ru закрыт по причинам, не связанным с непрофессионализмом редакции

Главный редактор молодежного проекта w-o-s.ru Катя Герасичева отмела версию, что общественно-политический портал Openspace.ru во главе с Максимом Ковальским был закрыт из-за непрофессиональности его команды, отметив, что решение о ликвидации портала было принято основным акционером Вадимом Беляевым.

"Решение о закрытии сайта Openspace.ru принято акционером Вадимом Беляевым, - цитирует Герасичеву официальная страница Openspace.ru в Facebook. - Я как главный редактор w-o-s.ru отчасти могу разделить предположения Максима Ковальского о политических причинах случившегося".

Opemspace.ru был перезапущен летом 2012 года. Владелец портала Беляев также изменил его старую концепцию - проект о культуре - на новую. Сайт должен был превратиться в общественно-политическую площадку.

Как сегодня также написала Герасичева, она "отчасти разделяет мнение Ковальского, что сайт был закрыт по политическим мотивам и ситуация с новой редакцией Openspace не похожа на ситуацию с первой редакцией во главе с Марией Степановой.

"У нас действительно были профессиональные разногласия с главным редактором "старого" Openspace Машей Степановой. Мне тогда хотелось сделать сайт более современным, внести новые форматы подачи материалов, хотелось, чтобы сайт стал популярнее. Но наши представления о прекрасном разошлись. Не ожидала, что ребята окажутся такими обидчивыми. А уж тем более не ожидала версии, появившейся в прессе: якобы причиной роспуска команды стали наши разногласия с Вадимом Беляевым", - добавила она.

О закрытии Openspace.ru рассказал в субботу его главред Максим Ковальский, написав об этом на сайте Colta.ru, который создала первый главред сайта Степанова. Одним из участников проекта был Олег Кашин, которого недавно уволили из "Коммерсанта".