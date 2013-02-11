Навальный анонсировал пробную версию сайта КС оппозиции

Известный оппозиционер и разоблачитель Алексей Навальный представил в своем «Твиттере» пробную версию сайта Координационного Совета оппозиции.

А. Навальный дал ссылку на пробную версию сайта КС. «Можно, кстати, смотреть статистику посещений/голосований по каждому члену», - уточнил оппозиционер.

Пользователи «Твиттера» отреагировали незамедлительно – нашли ошибки и указали на них А. Навальному.

Сайт пока находится в разработке. Во вкладке «О Совете», к примеру, написано: «Цель Координационного Совета - реализация резолюций массовых акций протеста 2011-2012 годов в Москве и по всей России. В данном разделе будет опубликовано программное заявление о целях и задачах КС».