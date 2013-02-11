Путин произвел кадровые изменения в системе ФСИН
11 февраля 2013, 12:47 [ «Аргументы Недели» ]
Президент РФ Владимир Путин произвел кадровые изменения в системе Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).
Указом главы государства «О начальнике управления собственной безопасности Федеральной службы исполнения наказаний» начальником управления собственной безопасности ФСИН назначен Олег Татарских. Полковник внутренней службы Ирина Ветрова назначена начальником управления делами Федеральной службы исполнения наказаний. Ветрова назначена вместо майора внутренней службы Анны Фроловой.