Путин поздравил российских буддистов с праздником Сагаалган

Президент РФ Владимир Путин поздравил сегодня российских буддистов с праздником Сагаалган. Праздник Сагаалган – для буддистов наступление нового года по лунному календарю.

По словам Путина, "праздник Белого месяца, знаменующий встречу Нового года по лунному календарю, имеет древние и прекрасные традиции". Президент РФ отметил, что эти традиции стали "неотъемлемой частью богатейшего духовного и культурного наследия нашей многонациональной Родины". "Он олицетворяет чистоту помыслов и поступков, обновление и процветание. Символизирует любовь человека к родной земле, её святыням", - подчеркнул Путин.

"Отрадно, что буддийские религиозные организации активно участвуют в жизни нашей страны, вносят весомый вклад в совершенствование духовно-нравственного, патриотического воспитания молодёжи, развитие межконфессионального диалога. И конечно, их деятельность очень важна для поддержания межнационального мира и гражданского согласия в обществе", - говорится в поздравлении президента РФ Владимира Путина.