Эксперт: В России пенсия не обеспечивает достойное существование пожилых

Трудовые пенсии россиян с 1 февраля 2013 года выросли на 6,6%, в результате индексации средний размер трудовой пенсии по старости составит 10,4 тысячи рублей.



Информационно-экономический ресурс Finam.info провёл онлайн-дискуссию на тему: "На российскую пенсию можно прожить?". Большинство пользователей сайта придерживаются мнения о том, что размер пенсионных выплат, даже с учётом регулярной индексации, не позволяет обеспечить достойное существование пенсионеров.

Индексация коснулась и трудовых пенсий по инвалидности, и трудовых пенсий по случаю потери кормильца. По данным Министерства труда и соцзащиты РФ, расходы на индексацию пособий с 1 февраля составят 23,3 млрд рублей в месяц, или 257,2 млрд рублей до конца текущего года. В Пенсионном фонде России напомнили, что трудовые пенсии в России будут проиндексированы в 2013 году еще один раз– 1 апреля (на 3%). Кроме того, в августе произойдет традиционный перерасчёт трудовых пенсий работающих пенсионеров. С 1 апреля 2013 года также вырастут и социальные пенсии россиян.

Несмотря на проведённую индексацию, текущий объём выплат эксперты считают недостаточным для обеспечения достойной жизни пенсионеров.

Даже с учётом всех повышений сумма пенсионных выплат всё равно остаётся низкой, уверен исполнительный директор Союза пенсионеров Николай Чеботарев. С мнением эксперта согласились 96% посетителей сайта Finam.info, принявших участие в дискуссии.

"Тяжело прожить в наших условиях на существующие пенсии. Если бы государство контролировало хамов и беспредельщиков из ЖКХ, безответственных бизнесменов, которые только и ждут, чтобы подняли на рубль пенсию, а они тарифы, цены и всё, что возможно, на десять рублей повышают. Несмотря ни на что, всё меняется к лучшему, но пенсии недостаточные и унизительно низкие", - говорит г-н Чеботарев.

4% участников дискуссии полагают, что пенсии по старости достаточные, а тот, кому этих денег не хватает, всегда может их заработать, ведь работа для пенсионеров - в первую очередь, потребность души, а не кошелька.