Уголовное дело о крушении теплохода "Булгария" в Куйбышевском водохранилище летом 2011-го года передано в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, сообщает в понедельник пресс-служба СКР.

Фигурантов по делу пятеро. В кораблекрушении обвиняются помощника капитана судна Рамиля Хаметова, субарендатора «Булгарии» Светланы Инякиной, эксперта Российского речного регистра Якова Ивашова и двух сотрудников Ространснадзора Владислава Семенова и Ирека Тимергазеева.

В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей), ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности эксплуатации внутреннего водного транспорта), ст. 143 УК РФ (нарушение правил охраны труда), ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

По словам официального представителя СКР Владимира Маркина, следствие пришло к выводу, что именно совокупные действия этих лиц стали причиной трагедии .

"АН" писали, что "Булгария" по техническому состоянию не готова была выйти в рейс, экипаж недостаточно обучен. Не соблюдались правила безопасности судоходства. Ненадлежащим образом исполняли свои обязанности командный состав и контролирующие органы.

Напомним, в момент кораблекрушения на борту "Булгарии" находилось около 200 пассажиров, 122 человека из них погибли.