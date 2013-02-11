Экскурсии по петербургским крышам легализуют

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко поддержал идею Молодежной коллегии при правительстве о «легализации» популярных в городе экскурсий по крышам.

И, как пишет «Российская газета», поручил своему заму по культурным вопросам Василию Кичеджи обсудить с музеями возможность оборудования смотровых площадок с панорамными видами на домах. В Интернете уже давно появились предложения небольших частных контор или просто индивидуальных проводников, готовых провести экскурсии для всех желающих по крышам, с которых открывается живописный вид. Туристам предлагается не только полюбоваться сверху городской панорамой за 500-1000 рублей, но и провести романтическое свидание, ужин с живой музыкой, свадебную фотосессию на высоте.

Как рассказал экскурсовод по крышам, работающий под именем Даниил Неторт, можно провести свидание и на панорамной крыше, однако это делается официально по договоренности с владельцем здания, так что больше половины стоимости составляет именно «бронь» крыши. Например, свидание с прекрасным видом и обеденным столом летом прошлого года обходилось клиентам от 6 тысяч рублей. По данным представителей Молодежной коллегии при правительстве, такой вид туризма актуален только в высокий сезон с конца весны до начала осени. К тому же он небезопасен, так как оборудованных смотровых площадок на крышах, которые бы были доступны круглый год, в городе нет. По мнению авторов идеи, достаточно разработать концепцию оборудования смотровых площадок и составить экскурсионный маршрут по пяти-шести наиболее любопытным городским крышам, и это сможет привлечь дополнительный поток туристов.

«Экскурсии по крышам - это интересно, - поддержал идею Георгий Полтавченко. - Можно привлечь к этому наши музеи, многие из них находятся в самых красивых местах города. Можно договориться с ними и оборудовать смотровые площадки на крышах. Думаю, это привлечет людей». Фотограф Евгений Якушев, который занимается организацией прогулок и фотосессий «на высоте», заметил, что выбранные официально смотровые площадки не только огородят, но и, возможно, даже застеклят. «А любые барьеры лишат прогулки по крыше всей романтики, - считает Якушев. - К тому же не секрет, что для попадания практически на любую крышу сначала надо войти во двор, а для этого достаточно обзавестись подборкой универсальных ключей, которые легко купить в Интернете. И все мы ими пользуемся. Так что это очень доступный вид туризма».

По словам Якушева, жители домов в центре не раз вызывали полицию во время визитов гостей на крыши. Правда, служители правопорядка обычно долго едут, а потом проникновение на крышу не является правонарушением, и предъявить экскурсоводам и их гостям нечего. Исключение - если на крыше будут шуметь и нарушать покой соседей, однако организаторы мероприятий уверяют, что строго следят за порядком.