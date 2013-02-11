Патриарх Кирилл предостерегает от служения новым идолам

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл предостерегает от служения новым идолам. В воскресенье, 10 февраля, православная церковь отмечала день памяти новомучеников и исповедников российских.

На воскресной проповеди в Успенском соборе Кремля патриарх Кирилл назвал наслаждение, потребление, власть и деньги новыми идолами. Предстоятель убежден, что и коррупция, и преступность в целом, и другие изъяны общественной жизни являются "следствием идолопоклонства", передает "Эхо Москвы".

Напомним, год назад сам патриарх Кирилл оказывался под огнем критики со стороны СМИ после того, как на его руке журналисты заметили и сфотографировали дорогие часы, а также в связи с его квартирой в центре Москвы.