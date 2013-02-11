Правозащитники осудили мнение главы МВД Колокольцева о смертной казни

Правозащитники, в том числе председатель комитета «Гражданское содействие» Светлана Ганнушкина и руководитель Московской Хельсинской группы Людмила Алексеева осудили слова главы МВД РФ Владимира Колокольцева о смертной казни.

В конце прошлой недели министр внутренних дел, комментируя недавние громкие убийства детей в Иркутской области и в Татарстане, сказал, что он лично "не видит ничего предосудительного" в этой мере наказания для особо опасных преступников. Правозащитница Светлана Ганнушкина отметила, что любые разговоры о возвращении смертной казни в России пора прекратить раз и навсегда. По ее мнению, министр не в праве был делать подобных заявлений. Она считает, что возвращение смертной казни в России возможно только в условиях "железного занавеса", но это приведет к международной изоляции страны, передает "Эхо Москвы".

По данным социологов, более 60-ти процентов россиян выступают за возвращение "высшей меры наказания".

Отметим, глава МВД Владимир Колокольцев в интервью высказался за смертную казнь в качестве наказания за особо жестокие преступления, при этом Колокольцев уточнил, что говорит "не как министр, а как простой гражданин".

В России только за последние дни убиты несколько детей. В Чечне в субботу, 9 февраля, найдено тело убитой школьницы 2003 года рождения. Подозреваемый в совершении убийства школьницы задержан.

В Иркутской области Ульяна Алексеева, 11-летняя девочка из города Шелехов, умерла от того, что ее задушили. Ее тело было найдено на территории промышленной зоны, в карьере. Убийцу еще не нашли.

В Набережных Челнах 9 февраля состоялось прощание с восьмилетней Василисой Галицыной, похищенной и убитой 2 февраля.