Николай Басков предложил Евгению Плющенко любую поддержку

В воскресенье набрал обороты скандал, возникший около имени фигуриста Евгения Плюшенко, напомним, спортивный комментатор Андрей Журанков высказал мнение, что спортсмену не делали операции, а весь шум вокруг

трехкратного чемпиона мира - лишь пиар-акция.

Певец Николай Басков не смог остаться безучастным к происходящему и также посредством Твиттера предложил Плющенко поддержку.

"@EvgeniPlushenko дорогой любая поддержка и все что нужно в любой момент!!! И запомни твои достижения уже вписаны в историю нашей страны!!!", - написал Басков в Твиттере/