Сборная России обыграла Японию и вышла в полуфинал Кубка Федерации

Елена Веснина и Екатерина Макарова принесли победу российской сборной по теннису в четвертьфинальном матче Мировой группы Кубка Федерации. В решающем парном поединке россиянки оказались сильнее японского дуэта Аюми Мориты и Мисаки Дои обыграв их со счетом 6:2, 6:2.

Матч продолжался 1 час 5 минут. За это время российские теннисистки пять раз брали подачу соперниц, а японки сумели реализовать свой единственный брейк-пойнт. Таким образом, сборная России одержала итоговую победу в матче со счетом 3:2 и вышла в полуфинал Кубка Федерации, где встретится либо с командой Сербии, либо со сборной Словакии.

«Мы планомерно тренировались на пару с Катей Макаровой, рассчитывали, что, если надо, мы выйдем на решающее и важное очко, если придется с ней играть», - пояснила Елена Веснина.

Несмотря на то, что россиянки изначально считались фаворитами встречи. Шамиль Тарпишев предупреждал, что легкой прогулки в полуфинал не получится.

«Кубок Федерации – это все-таки восемь сильнейших команд и сам факт, что они попали в восьмерку лучших это уже результат. Сборная Японии всегда отличалась стабильностью, играет в очень хорошем ритме, моторная команда, не устающая на корте и всегда очень хорошо готовая физически. Поэтому недооценивать соперника нельзя», -говорил Тарпищев накануне матча и оказался прав.

Напомним, что путь к полуфиналу для подопечных капитана сборной Шамиля Тарпищева был не простым. Россиянкам удалось победить, проигрывая по ходу матча со счетом 2:1.