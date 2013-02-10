Атаман донских казаков ушёл в отставку

Войсковой атаман Всевеликого Войска Донского, депутат Государственной Думы РФ от политической партии «Единая Россия» Виктор Водолацкий в очередной раз подтвердил сделанные им ранее заявления о том, что он покидает этот свой пост. Вместе с тем, Водолацкий остаётся верховным атаманом Союза казачьих войск России и зарубежья, на который его избрали летом прошлого года на общем круге Союза казачьих войск зарубежья и России в Новочеркасске.

«Я слагаю с себя полномочия атамана Всевеликого войска Донского. Ещё летом 2012 года я заявил, что 9 февраля истекает срок моих полномочий. Я пробыл атаманом уже 12 лет. Считаю, что сделал для казачества много, и этого достаточно. Нужен новый лидер, который будет учитывать те ошибки, которые совершил, в том числе, и я», – заявил Виктор Водолацкий на своей пресс-конференции в ИА «Интерфакс-ЮГ».

Своё решение Виктор Водолацкий объяснил нежеланием «обманывать общественность и тех людей, которые ему доверяют». В качестве допущенных им ошибок атаман назвал существенные пробелы в решении экономических вопросов, и «нерешённый» вопрос об идентификации казаков.

«Дело в том, что накануне Круга, который должен был пройти 9 февраля в Новочеркасске, минюстом был утверждён новый Устав Войска. Согласно этому документу, полномочия атамана должны составлять 5 лет, то есть на Круге предстояло подтвердить мои полномочия ещё на 2 года. И я не сомневаюсь, что получил бы такое подтверждение. Но летом я обещал, что сниму с себя полномочия в феврале. Можно было, конечно, вцепиться в должность, но не должно быть вечных атаманов, и 12 лет, проведённых мною на посту атамана, это вполне достаточный срок», - пояснил Виктор Водолацкий.

Согласно уставу, в течение ближайших трёх месяцев должен состояться отчетно-выборный казачий круг, на котором будет выбран новый атаман войска. И до этого срока Виктор Водолацкий будет временно исполнять обязанности атамана.

Любопытно, что, говоря о возможном преемнике, Виктор Водолацкий отверг возможность участия в выборах обоих основных кандидатов из числа нынешних: Игоря Казарезова и Ивана Капустина. Водолацкий заявил, что предвыборная борьба была грязной, и в конце концов привела к попыткам расколоть войско. Имя же нового атамана, по словам Водолацкого, на слуху.

«Это будет компромиссная фигура из казачьей среды, человек, который занимает достойные должности в правительстве РО и который сможет консолидировать казачество», - добавил Водолацкий.

Сообщив о сложении своих полномочий, Водолацкий подтвердил, что связи с казачеством терять не намерен, и готов всячески помогать будущему лидеру ВВД.