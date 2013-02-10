Казанские музыканты зарабатывают на строительство детского хосписа

Сегодня Государственный симфонический оркестр Татарстана под управлением Александра Сладковского дал концерт, приуроченный к Всемирному дню онкобольного ребенка, средства от которого будут направлены на строительство первого в республике детского хосписа.

В программе концерта прозвучала симфоническая сказка Сергея Прокофьева «Петя и волк», а также произведения Бородина, Сен-Санса, Чайковского. Одна из композиций была посвящена памяти трагически погибшей на днях школьницы из Набережных Челнов Василисы Галициной. В программе концерта также принимали участие звезды одного из популярных телеканалов в Казани.

Деньги от концерта будут перечислены в Фонд имени Анжелы Вавиловой. В фойе концертного зала были установлены урны для сбора денег.«Благотворительность - это нужно, важно и благородно, - сообщила «АН-онлайн» пресс-секретарь ГСО РТ Наталья Лукина незадолго до концерта, - Хосписы в мире строятся именно на пожертвования».

Бесплатно в зале присутствовали только дети из онкогематологии ДРКБ, их родители и врачи.

Строительство хосписа планируется начать уже весной этого года.