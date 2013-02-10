В России установят монумент настоящим Мужчинам

В одном из регионов России установят монумент посвященный Настоящим Мужчинам. Композиция будет выполнена в основном из камня и металла, а также дополнена ультра современной светодинамической подсветкой.

Планируется также облагородить прилегающую территорию сквером и установить специальные панели для гравировки имен особо отличившихся представителей сильного пола. Инициатором проекта выступили организаторы международной джип - экспедиции "Байкал Трофи".

"Данный проект станет не только символом мужества, смелости, решительности и других качеств, присущих Настоящим Мужчинам, но и примером архитектурного мастерства. Мы хотим создать, что то действительно монументальное, притягивающее внимание, плюс ультрасовременное. Мы вложим в это душу" - поделился Владимир Николаев (руководитель проекта "Байкал Трофи").

"В настоящий момент это очень актуально. Сейчас повсеместно пропагандируется образ мальчиков, а не мужчин. Мы хотим показать, как должен выглядеть и какие поступки совершать тот, кто достоин носить гордое звание Настоящий Мужчина" - заявил Артем Кайчук (участник экспедиции Arctic Experience).

Имя каждого, кто совершил, что то выходящее далеко за рамки повседневной жизни: преодолел неизведанный маршрут, первым покорил вершину, совершил то, что другие считали невозможным или посвятил свою жизнь делам, направленным на благо человечества, будет высечено на скрижалях монумента.

"Автомобиль во все времена являлся одним из достоинств мужчины. Монумент будет олицетворять слоган "преодолеть непреодолимое" - что является двигателем настоящего мужчины. Я думаю, что этот проект поможет открыть душу настоящего "Русского мужика", который готов к свершению настоящих поступков." – прокомментировал Илья Кангун (участник экспедиций на Северный и Южный полюса).