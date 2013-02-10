Глава МВД Владимир Колокольцев в интервью высказался о смертной казни

Глава МВД Владимир Колокольцев в интервью высказался за смертную казнь в качестве наказания за особо жестокие преступления, при этом Колокольцев уточнил, что говорит "не как министр, а как простой гражданин".

"Но если не как министр, а как простой гражданин, я не видел бы ничего предосудительного для подобного рода преступников", - сказал Колокольцев, передают СМИ.

Заявление о смертной казни сделано Колокольцевым на фоне жестоких убийств девочек в Набережных Челнах и Иркутской области, после чего общественность стала требовать возврата в законодательство России смертной казни.

Колокольцев добавил: "Я считаю, что смертная казнь в таких случаях - это нормальная реакция общества на свершившийся факт".