Жена Плющенко Рудковская накануне интересовалась контактами Журанкова (ВИДЕО)

Жена фигуриста Евгения Плющенко Яна Рудковская накануне интересовалась контактами спортивного комментатора Андрея Журанкова, Журанков, напомним, в ходе репортажа высказал мнение, что операции у Плющенко не было.

"Друзья, кто знает кто такой спортивный коментатор Журанков? Дайти контакты!", - интересовалась в субботу Рудковская (орфография автора сохранена - ред.).

Фигурист Евгений Плющенко в Твиттере написал, что считает высказываения Журанкова оскорблением и намерен защищать свою репутацию.

Скандальный комментарий Андрея Журанкова можно посмотреть на этом видео.

АН напоминают: Евгений Плющенко - чемпион Олимпийских игр 2006г., серебряный призер Олимпиад 2002 и 2010гг. трехкратный чемпион мира, семикратный чемпион Европы и десятикратный чемпион России по фигурному катанию.