Плющенко подаст в суд на журналиста Журанкова

Знаменитый фигурист, олимпийский чемпион Евгений Плющенко намерен судиться с журналистом, комментатором телеканала "Евроспорт-2" Андреем Журанковым.

Журанков, комментируя намерение спортсмена подать на него в суд, сообщил, что в его словах не было оскорбления чести и достоинства фигуриста Плющенко. Журналист пояснил, что "высказал свою версию и свою точку зрения на то, как это было подано в прессе, сказав, что все это напоминает пиар-акцию".

Напомним, на чемпионате Европы по фигурному катанию, состоявшемся в Загребе 23-27 января, Евгений Плющенко из-за травмы спины снялся после короткой программы. 31 января в Израиле он перенес операцию на позвоночнике.

В больнице с Евгением находилась супруга известный продюсер Яна Рудковская. В СМИ появились фотографии, на которых она показывает следы операции на теле Плющенко. Рудковская сама разместила в Интернете снимки не только самого фигуриста после операции, но и фото прооперированного позвоночника, на котором видно, сколько именно шурупов появилось в межпозвоночном диске Евгения. "В палате у Жени, всем передает привет", – написала Яна на своей страничке в Твиттере.

Плющенко намерен "отстаивать свое достоинство спортсмена и человека".