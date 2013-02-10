Плющенко подаст в суд на журналиста Журанкова
10 февраля 2013, 15:03 [ «Аргументы Недели» ]
Знаменитый фигурист, олимпийский чемпион Евгений Плющенко намерен судиться с журналистом, комментатором телеканала "Евроспорт-2" Андреем Журанковым.
Журанков, комментируя намерение спортсмена подать на него в суд, сообщил, что в его словах не было оскорбления чести и достоинства фигуриста Плющенко. Журналист пояснил, что "высказал свою версию и свою точку зрения на то, как это было подано в прессе, сказав, что все это напоминает пиар-акцию".
Напомним, на чемпионате Европы по фигурному катанию, состоявшемся в Загребе 23-27 января, Евгений Плющенко из-за травмы спины снялся после короткой программы. 31 января в Израиле он перенес операцию на позвоночнике.
В больнице с Евгением находилась супруга известный продюсер Яна Рудковская. В СМИ появились фотографии, на которых она показывает следы операции на теле Плющенко. Рудковская сама разместила в Интернете снимки не только самого фигуриста после операции, но и фото прооперированного позвоночника, на котором видно, сколько именно шурупов появилось в межпозвоночном диске Евгения. "В палате у Жени, всем передает привет", – написала Яна на своей страничке в Твиттере.
Плющенко намерен "отстаивать свое достоинство спортсмена и человека".