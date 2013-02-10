МЧС сообщает о стабильной обстановке на трассах ЦФО

МЧС сообщает о стабильной обстановке на трассах Центрального федерального округа, затруднений в движении автотранспорта, вызванных неблагоприятными погодными условиями и обледенением, не наблюдается.

Всего для мониторинга и контроля дорожной обстановки на федеральных автодорогах привлекалось 14238 человек и 11039 единиц техники, в том числе от МЧС России 566 человек и 148 единиц техники.

Силы и средства МЧС России готовы к реагированию в случае возможного ухудшения обстановки.