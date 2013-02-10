В Тверской области продолжается наземное патрулирование трасс М-9 и М-10

В Тверской области продолжается наземное патрулирование ФАД М-9 "Балтия" и М-10 "Россия", так как связи с гололедом на территории Тверской области увеличивается вероятность возникновения ДТП.

Главное управление МЧС России по Тверской области приведено в повышенную готовность, создан оперативный штаб по контролю за обстановкой на федеральных автодорогах, сообщает сегодня пресс-служба ГУМЧС по Тверской области.

Ситуацию на трассах отслеживают 12 оперативных групп местных гарнизонов пожарной охраны, которые передают всю необходимую для предотвращения несчастных случаев информацию на частоте водителей-«дальнобойщиков».

Патрулирование показывает, что движение на федеральных трассах не затруднено.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в ЕДИНУЮ СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ по телефону «01» (с сотовых телефонов – «112»). Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Тверской области – (4822)39-99-99.