Новый виток противостояния вокруг разработки никеля в Воронежской области

Сразу несколько событий произошли на стыке января-февраля вокруг разработки медно-никелевых месторождений в Воронежской области. По условиям конкурса, Уральская горно-металлургическая компания должна была 25 января приступить к доразведке недр («поисково-оценочным работам»), однако, в означенный срок в поля ни людей, ни технику не вывела.

Зато противники, представленные разными группами, отмобилизовались. Мало того, что экоактивисты организовали дежурства, разбив лагерь на местах предполагаемых бурений, но ещё и написали петицию в Росприроднадзор о несоблюдении геологами условий конкурса: не вышли в срок, значит, допустили нарушение.

Спустя несколько дней Новохопёрский районный совет вынес решение об отказе группе граждан в проведении местного экологического референдума. Движение «В защиту Хопра» усмотрело в действиях депутатов ущемление конституционных прав жителей территории, пообещав властям судебные разбирательства.

Неожиданно под вопросом оказалось февральское заседание общественного совета по контролю за разработками прихопёрских медно-никелевых месторождений. Структура была создана областной властью и общественностью летом прошлого года на волне первых протестов. Хотя решения совета носят рекомендательный характер, ведущая роль в нём принадлежит экспертам. Возглавляет его профессор геологического факультета Воронежского университета член-корреспондент РАН Николай Чернышов. Поступившие в адрес совета от разработчика месторождений документы учёный назвал в интервью «Коммерсанту-Черноземье» «отпиской без печатей и подписей», не дающей детального представления о содержательной стороне проекта.

Среди противников разработок, как отметил «АН-онлайн» президент Фонда Экосоцис (Воронеж) Алексей Козлов, произошло окончательное размежевание на политическое крыло – казаки, организация «Зелёная лента» - и гражданское. Последнее представлено Движением «В Защиту Хопра». При этом в политическом сегменте преобладающими являются право-националистические настроения. Это отличает экологические движения России от Германии, где зеленые с момента возникновения движения (и политической партии) последовательно на протяжении десятилетий отстаивают либеральные ценности. В России темы почвы, сохранения природной среды нередко дополняется более общей идеологией этнического национализма, - подчеркнул эксперт.