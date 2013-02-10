//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//новости партнеров

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Общество

Новый виток противостояния вокруг разработки никеля в Воронежской области

10 февраля 2013, 14:18 [«Аргументы Недели. Воронеж», Михаил Жеребятьев, Воронеж ]

Новый виток противостояния вокруг разработки никеля в Воронежской области
Фото www.vrninfo.com

Сразу несколько событий произошли на стыке января-февраля вокруг разработки медно-никелевых месторождений в Воронежской области. По условиям конкурса, Уральская горно-металлургическая компания должна была 25 января приступить к доразведке недр («поисково-оценочным работам»), однако, в означенный срок в поля ни людей, ни технику не вывела.

Зато противники, представленные разными группами, отмобилизовались. Мало того, что экоактивисты организовали дежурства, разбив лагерь на местах предполагаемых бурений, но ещё и написали петицию в Росприроднадзор о несоблюдении геологами условий конкурса: не вышли в срок, значит, допустили нарушение. 

Спустя несколько дней Новохопёрский районный совет вынес решение об отказе группе граждан в проведении местного экологического референдума. Движение «В защиту Хопра» усмотрело в действиях депутатов ущемление конституционных прав жителей территории, пообещав властям судебные разбирательства.

Неожиданно под вопросом оказалось февральское заседание общественного совета по контролю за разработками прихопёрских медно-никелевых месторождений. Структура была создана областной властью и общественностью летом прошлого года на волне первых протестов. Хотя решения совета носят рекомендательный характер, ведущая роль в нём принадлежит экспертам. Возглавляет его профессор геологического факультета Воронежского университета член-корреспондент РАН Николай Чернышов. Поступившие в адрес совета от разработчика месторождений документы учёный назвал в интервью «Коммерсанту-Черноземье» «отпиской без печатей и подписей», не дающей детального представления о содержательной стороне проекта.

Среди противников разработок, как отметил «АН-онлайн» президент Фонда Экосоцис (Воронеж) Алексей Козлов, произошло окончательное размежевание на политическое крыло – казаки, организация «Зелёная лента» - и гражданское. Последнее представлено Движением «В Защиту Хопра». При этом в политическом сегменте преобладающими являются право-националистические настроения. Это отличает экологические движения России от Германии, где зеленые с момента возникновения движения (и политической партии) последовательно на протяжении десятилетий отстаивают либеральные ценности. В России темы почвы, сохранения природной среды нередко дополняется более общей идеологией этнического национализма,  - подчеркнул эксперт.

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

//новости партнеров

Житель Воронежской области поджег себя в своем офисе

Житель Воронежской области поджег себя в своем офисе 23.08 18:56

В Воронежской области мужчина 32 лет сам себя поджег прямо в офисе на глазах своих коллег. Огонь удалось погасить, мужчина был доставлен в больницу. Причины провести попытку самосожжения выясняет полиция. >>
Тело мальчика, который пропал в Липецкой области, нашли под Воронежем

Тело мальчика, который пропал в Липецкой области, нашли под Воронежем 19.07 18:02

Ранее «Аргументы недели» сообщали про исчезновении в Липецкой области трехлетнего мальчика. По данному факту полиция возбудила уголовное дело. Ребенка искали 6 суток, но обнаружить смогли, когда он скончался. >>
На воронежской уличной свалке нашли тело новорожденного

На воронежской уличной свалке нашли тело новорожденного 11.07 19:59

В Воронеже на одной из улиц 11 июля был обнаружен мертвый младенец. Тело ребенка лежало в мусорном контейнере рядом с многоэтажным домом. О страшной находке следователи узнали от очевидцев ЧП из соцсетей. >>
СМИ: в аэропорту Воронежа более семи часов удерживают пассажиров борта S7

СМИ: в аэропорту Воронежа более семи часов удерживают пассажиров борта S7 01.07 05:14

Пассажиры летели рейсом компании S7 из Перми в Москву. Из-за урагана в столице борт совершил посадку в аэропорту Воронежа. Люди провели семь часов в самолете без еды и воды. Экипаж ситуацию не комментирует. >>
В Воронеже полицейским пришлось толкать свою машину

В Воронеже полицейским пришлось толкать свою машину 05.05 03:44

В какой-то момент машина потеряла возможность двигаться самостоятельно. Тогда полицейские решили толкать автомобиль. Через некоторое время машина завелась. Вероятно, экипаж сумел добраться до места назначения. >>
Рэпера Пашу Техника избили фаллоимитатором (ВИДЕО)

Рэпера Пашу Техника избили фаллоимитатором (ВИДЕО) 06.02 14:34

Известного в молодежной среде рэпера Пашу Техника унизили в Воронеже. Фанаты противоположного по стилю направления, поклонники Миши Маваши, отхлестали Пашу фаллоимитатором за его выступления. >>

//новости партнеров

Главный архитектор Воронежа попался на взятке

Главный архитектор Воронежа попался на взятке 24.01 17:03

По версии следствия, главный архитектор воронежской администрации Антон Шевелев принял в качестве вознаграждения более полумиллиона рублей от представителя местного бизнеса. Возбуждено уголовное дело. >>
В Воронеже полицейские переехали пьяного и убили его

В Воронеже полицейские переехали пьяного и убили его 26.12 16:48

Надо сказать, что стражи порядка совершили наезд не специально. Патрульная машина двигалась по своему маршруту, на котором решил «отдохнуть» пьяный мужчина. Пострадавшему оказали медпомощь, но он скончался. >>
Вот так припарковался: в Воронеже автолюбитель разбил 13 машин (ВИДЕО)

Вот так припарковался: в Воронеже автолюбитель разбил 13 машин (ВИДЕО) 02.11 08:21

Пьяному море по колено и парковка дорогая: 15 машин повредил пьяный автолюбитель, паркуясь вечером в своем дворе. По свидетельству некоторых очевидцев, покореженных авто еще больше – семнадцать. >>
В массовом ДТП под Воронежем пострадали восемь человек

В массовом ДТП под Воронежем пострадали восемь человек 14.08 18:02

В воскресенье в Терновском районе Воронежской области в ДТП разбились шесть автомобилей. В ГИБДД рассказали, что авария произошла на трассе М-6 «Каспий» примерно в 13:50 часов на 576 километре автодороги. >>
После аварии катеров в Воронеже трое пострадавших находятся в реанимации

После аварии катеров в Воронеже трое пострадавших находятся в реанимации 01.08 13:31

Врачи оценивают состояние двух пострадавших при столкновении катеров в Воронежском водохранилище как крайне тяжелое, сообщил представитель Воронежского областного клинического центра медицины катастроф. >>
Человек погиб при столкновении катеров на Воронежском водохранилище

Человек погиб при столкновении катеров на Воронежском водохранилище 31.07 08:29

Около двух часов ночи в воскресенье, 31 июля, в акватории Воронежского водохранилища столкнулись катера. В столкновении двух катеров погиб один человек, пятеро госпитализированы в состоянии разной тяжести. >>

//Новости ADWILE

Три человека погибли в ДТП под Воронежем

Три человека погибли в ДТП под Воронежем 09.07 22:31

Три человека погибли и семь пострадали в ДТП, которое произошло вечером в субботу, 9 июля, в селе Колодезное Каширского района Воронежской области. Столкнулись иномарка и автомобиль "Газель", ведется расследование. >>
Под Воронежем 14-летний мальчик изнасиловал свою 6-летнюю сестру

Под Воронежем 14-летний мальчик изнасиловал свою 6-летнюю сестру 16.06 15:43

В одном из сел Воронежской области подросток надругался над собственной 6-летней сестрой. Юноша будет привлечен к уголовной ответственности, сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета. >>
В Воронеже отчим убил полуторагодовалую девочку за плач

В Воронеже отчим убил полуторагодовалую девочку за плач 11.06 23:15

Погибшей девочке был год и семь месяцев, причиной смерти ребёнка стали многочисленные травмы, полученные в результате избиения. Отчим малышки, подозреваемый в убийстве, задержан, суд решает вопрос о мере пресечения. >>
В Воронеже пьяный брат избил и ограбил свою сестру, не узнав её в темноте

В Воронеже пьяный брат избил и ограбил свою сестру, не узнав её в темноте 08.06 12:58

Инцидент произошёл поздно вечером на одной из улиц Воронежа. Местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не узнал свою сестру, напал на неё и ограбил, забрав девять тысяч рублей. >>
Под Воронежем две беременные женщины попали в ДТП

Под Воронежем две беременные женщины попали в ДТП 04.06 16:16

На выезде из Воронежа на Курской трассе произошла авария, участницами которой стали сразу две беременные женщины. Дорожно-транспортное происшествие случилось 4 июня недалеко от заправки «Лукойл». >>
В Воронеже арестовали подозреваемого в двойном убийстве

В Воронеже арестовали подозреваемого в двойном убийстве 26.05 18:07

33-летний уроженец Луганской области обвиняется в убийстве семьи, приютившей его. Определением судьи Ленинского района Воронежа мужчина арестован на два месяца и пробудет в СИЗО до 20 июля. >>

//Новости МирТесен

В Воронеже пешеход выстрелил по иномарке, не пропустившей его на переходе

В Воронеже пешеход выстрелил по иномарке, не пропустившей его на переходе 01.05 22:42

Инцидент со стрельбой произошел в Воронеже днем в воскресенье, 1 мая. Мужчина, переходивший проезжую часть дороги по пешеходному переходу вместе с семьей, расстрелял иномарку, водитель которой не пропустил его. >>
Названа причина смерти мужчины на Масленичных гуляньях в Воронеже

Названа причина смерти мужчины на Масленичных гуляньях в Воронеже 13.03 19:52

Первоначально сообщалось, что мужчина умер во время конкурса на поедание блинов. Предполагалось, что он подавился, однако по новым данным местных Интернет-СМИ, 52-летний житель Воронежа умер от приступа эпилепсии. >>
Из-за угрозы коллектора в Воронеже эвакуировали школу

Из-за угрозы коллектора в Воронеже эвакуировали школу 21.12 20:24

Коллектор отправил смс-сообщение с угрозой взорвать школу на мобильник секретаря директора учебного заведения в Воронеже. Из-за угроз сотрудники полиции эвакуировали из здания всех учеников и сотрудников 71-й общеобразовательной школы. >>

//Новости партнеров

В Воронеже два человека погибли при столкновении трех легковушек

В Воронеже два человека погибли при столкновении трех легковушек 30.10 10:38

В четверг вечером ДТП с участием трех автомобилей произошло в Северном микрорайоне Воронежа, на месте погибли два человека, один пострадал. В ДТП попали ВАЗ-2106, Honda Accord и Ford Fusion. >>
Воронежцы не очень обеспокоены перспективой изоляции России

Воронежцы не очень обеспокоены перспективой изоляции России 26.10 23:11

Большинство воронежцев не слишком обеспокоены перспективой международной изоляции России в связи с позицией, занятой руководством страны по отношению к Украине. Это большинство составляет 58 процентов. >>
Возвращение «королевы полей»

Возвращение «королевы полей» 23.10 10:27

Масштабная стратегия на импортозамещение, равно как и стремление сохранить плодородие наших полей, заставляют воронежских аграриев всё больше внимания уделять такой ещё несколько лет назад забытой культуре, как кукуруза. >>

//Новости СМИ2

Толстолобиков запустили в пруд-охладитель Нововоронежской АЭС

Толстолобиков запустили в пруд-охладитель Нововоронежской АЭС 13.10 16:21

На Нововоронежской АЭС проведена ежегодная экологическая акция по зарыблению пруда-охладителя пятого энергоблока и реки Дон. Об этом сегодня, 13 октября, сообщило Управление информации и общественных связей НВАЭС. >>
Тёщин телевизор упёк за решетку

Тёщин телевизор упёк за решетку 07.10 09:25

Молодой человек, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел в дом к теще.Между ними произошел конфликт. Разгневанный пьяный зять сбросил с подставки жидкокристаллический телевизор. Телевизор разбился. >>
Воронежская кукуруза не хуже чужестранной

Воронежская кукуруза не хуже чужестранной 23.09 17:18

Гибриды кукурузы воронежских селекционеров ничем не хуже чужестранных, лучше переносят жару и засуху и могут давать до 120 центнеров зерна с гектара. К тому же сами семена в 4-8 раз дешевле импортных. >>

//Новости МирТесен

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

В ЦРУ заявили о вывозе своего агента в правительстве РФ
2

Анастасия Заворотнюк прервала молчание в соцсетях после слухов о болезни
3

"Вы что творите? Вы судьбы ломаете", певица Слава устроила истерику в Сети. Она обвиняет канал НТВ во вранье
4

В сети появились видео интимной жизни людей, снятые с квадрокоптера в Казани
5

Один из обмененных украинцев рассказал о своей жизни за решеткой

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры