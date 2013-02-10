Собянин велел разработать новую схему уборки снега в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин в субботу проинспектировал работу коммунальных служб столицы. Градоначальник велел разработать новую схему уборки снега в Центральном административном округе.

Градоначальник поинтересовался у префекта Центрального административного округа Виктора Фуера, сколько времени потребуется на ликвидацию последствий сильнейших снегопадов в центре мегаполиса. Собянин обратил внимание, что уборка в центре Москвы осложнена большим количеством припаркованного транспорта. Префект ЦАО отметил, что в настоящее время не осталось тротуаров, находящихся в неудовлетворительном состоянии. Но Собянин заметил много наледи, снега на тротуарах. И предупредил Фуера, чтобы его слова соответствовали оценке. Глава Москвы поручил префекту приступить к совершенствованию системы очистки центра Москвы от снега, чтобы в следующую зиму "войти с новой схемой уборки".

В Интернете появилась информация, что перед визитом градоначальника улицы в районе Тишинки перекрыли и почистили. Блогеры обратили внимание, что среди дворников, с которыми общался Собянин - славяне, сообщает newsru.com.

"Забавно, что Собянину подсунули каких-то белых дворников. На всякий случай, московские дворники выглядят как на фото", - пишет блогер Илья Варламов. На фото - выходцы из стран СНГ в спецовках и с лопатами. Один из пользователей в комментариях утверждает, что поговорил с некоторыми "потемкинскими дворниками" - оказалось, они "из МОЭК, с ТЭЦ слесари".