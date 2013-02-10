В Москве прошел митинг «Автовладельцы против коррупции»

В Москве в Новопушкинском сквере прошёл согласованный с властями митинг «Автовладельцы против коррупции», который начался в 13:00 мск. Организатором акции является инициативная группа автолюбителей Таганского района, в ней приняли участие около 80 человек.

Митингующие выступают против повышения цен в подземных паркингах муниципальных домов. Цены на аренду машиномест резко поднялись с 3800 рублей до 6800 рублей. Целью акции является поддержка установления единого тарифа за пользование муниципальными стоянками, сохранение цены в 3800 рублей до утверждения официальной тарифной сетки по городу и привлечение внимания власти к проблемам автовладельцев.

Митинг проходит под лозунгами "За справедливые гаражные тарифы!", "Нет бездумной транспортной политике!", "Хватит доить народ!".

В прошлом году автовладельцы также устраивали похожую акцию, которая привела к снижению цены на аренду машиномест. Однако в этом году цена опять была повышена.