Всероссийская массовая лыжная гонка "Лыжня России - 2013" в воскресенье поставила на лыжи в один день сразу 1,5 миллиона человек в 71 субъекте Российской Федерации.

Первыми стартовали жители Камчатки. В 12:00 по местному времени на старт на биатлонном комплексе имени Виталия Фатьянова в пригороде Петропавловска-Камчатского вышли более 2 тысяч участников.

Под Благовещенском на "Лыжню России" собрались несколько тысяч человек не только принять участие в соревнованиях, но и поболеть за своих друзей-лыжников. Во время забегов парни и девушки 1995 года рождения и младше (а также взрослые женщины) пробежали на лыжах дистанцию в 5 километров. Мужчины 1994 года рождения и старше - в 10 километров. Амурские VIP-персоны преодолели на лыжах 2014 метров.

В Калужской области лыжная гонка проходит в Калуге. А в первом наукограде России стартовали массовые соревнования "Лыжня Обнинска - 2013".

В Подмосковье старт гонки, в которой участвует долее 25 тысяч человек, в спортивном парке "Волен" города Яхромы Дмитровского района дал врио губернатора Московской области Андрей Воробьев.