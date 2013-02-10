В Сирии отец-местный житель незаконно удерживает маленькую россиянку

Руководитель фонда "Волонтеры в помощь детям-сиротам" Елена Альшанская сообщила, что в Сирии отец -сириец удерживает дочку, у которой российское гражданство.

Мама девятилетней Анастасии Джалу — гражданка России - умерла, когда девочке не исполнилось и года. С рождения рождения ребенка воспитывали бабушка и отчим. В России бабушка оформила над Настей опеку.

Девочка - гражданка России - сейчас живет в ужасных условиях, в зоне боевых действий неподалеку от города Алеппо.

По словам Альшанской, биологический отец Насти - гражданин Сирии и России - был лишен родительских прав заочно российским судом в 2012 году. Он вывез девочку в Сирию в 2010 и удерживает ее там незаконно.

Общественные организации обратятся к властям России с просьбой содействовать возвращению из Сирии на родину ребенка.

Напомним, в январе МЧС РФ вывез самолетами в Москву около ста граждан России, проживавших в Сирии. Среди эвакуированных были и русские жены сирийцев, постоянно проживающие в Дамаске, Алеппо, Хомсе.