Плющенко намерен "отстаивать свое достоинство спортсмена и человека"
10 февраля 2013, 12:21 [ «Аргументы Недели» ]
Фигурист Евгений Плющенко намерен "отстаивать свое достоинство спортсмена и человека", поводом для громкого скандала стал комментарий спортивного комментатора Андрея Журанкова, который Плющенко считает оскорблением.
Журанков высказал мнение, что операции на позвоночнике у Плющенко не было, а был всего лишь пиар-ход.
"Мне особенно горько осознавать тот факт, что Андрей Журанков @AZhurankov, претендуя на звание спортивного журналиста, что само по себе уже должно означать определенный уровень профессионализма, понимал всю лживость распространяемых им на телеканале EUROSPORT 2 сведений обо мне, как о спортсмене и человеке, то есть он намеренно оскорблял мою честь, достоинство и репутацию", - написал в Твиттере Евгений Плющенко.