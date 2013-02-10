Фигурист Евгений Плющенко намерен "отстаивать свое достоинство спортсмена и человека", поводом для громкого скандала стал комментарий спортивного комментатора Андрея Журанкова, который Плющенко считает оскорблением.

Журанков высказал мнение, что операции на позвоночнике у Плющенко не было, а был всего лишь пиар-ход.

"Мне особенно горько осознавать тот факт, что Андрей Журанков @AZhurankov, претендуя на звание спортивного журналиста, что само по себе уже должно означать определенный уровень профессионализма, понимал всю лживость распространяемых им на телеканале EUROSPORT 2 сведений обо мне, как о спортсмене и человеке, то есть он намеренно оскорблял мою честь, достоинство и репутацию", - написал в Твиттере Евгений Плющенко.

"Спорт - это моя жизнь. Спортивные достижения во славу России - это моя религия. Для меня это не просто слова, это суть всего, что я делал", - продолжил спортсмен. - "..и делаю в спорте. Нарушив кодекс профессиональной этики журналиста, Журанков оболгал и оскорбил не только меня, но и всю мою команду, включая гениального тренера Алексея Мишина, замечательных помощников, моих поклонников в России и по всему миру."

"Факт настолько отвратителен и запределен, что я не намерен оставить его просто так. В конце концов, есть закон, есть суд, в котором я и буду отстаивать свое достоинство спортсмена и человека", - написал сегодня в Твиттере Плющенко.

АН представляют вниманию читателей скандальный комментарий Андрея Журанкова.