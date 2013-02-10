В России сегодня - День дипломатического работника

Президент РФ Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов Министерства иностранных дел с профессиональным праздником – Днём дипломатического работника.

В поздравительной телеграмме главы государства говорится: «У российской дипломатии богатая и славная история. Многовековые традиции дипломатической службы бережно сохраняются и творчески развиваются вами – сотрудниками центрального аппарата Министерства иностранных дел, посольств и других загранучреждений, представительств в российских регионах.

Усилия дипломатии, наше активное сотрудничество с другими странами направлены прежде всего на создание благоприятных условий для поступательного внутреннего развития России, на обеспечение дальнейшего социально-экономического роста и повышение качества жизни российских граждан».

Путин выразил уверенность, что авторитет и влияние нашей страны в мировых делах будет возрастать, а отечественная дипломатия будет и далее преданно и беззаветно служить Родине, сообщается на сайте Кремля.

Послание Президента РФ огласил глава МИД России Сергей Лавров на церемонии возложения цветов к мемориальным доскам в здании внешнеполитического ведомства 8 февраля 2013 года.