Ксения Собчак дала свою оценку политике России и США

Телеведущая Ксения Собчак высказала в микроблоге в Твиттере своё мнение о политике Соединённых Штатов Америки и России, видимо, замужество не повлияло на общественную активность Ксении.

"И США и РФ преследуют свои полит.цели а не спасают мир.но лучше иметь имидж "миссионеров демократии" чем "мракобесов авторитаризма"", - считает Ксения Собчак (орфография автора сохранена - ред.).