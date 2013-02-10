Прохоров намерен переизбраться на пост президента Союза биатлонистов РФ

Президент Союза биатлонистов России, политик и миллиардер Михаил Прохоров заявил, что намерен переизбраться на пост руководителя союза на следующие четыре года.

В апреле текущего года пройдет отчетно-выборная конференция Союза биатлонистов, в ходе которой пройдут выборы руководителя организации.

Прохоров пообещал, что что готов выдвинуть свою кандидатуру. Он готов к конкуренции и постарается переизбраться на следующий срок.