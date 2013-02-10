Новый начальник донской полиции прибыл в регион

Указом Президента России № 96 от 8 февраля 2013 года «О назначении на должность сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации» на должность начальника ГУ МВД России по Ростовской области назначен 51-летний генерал-майор из Ульяновска Андрей Ларионов. Новый главный полицейский Дона уже прибыл на место работы, и начал знакомство с состоянием дел во вверенном ему главке.

На состоявшейся 8 февраля в Москве расширенной коллегии МВД России, на которой присутствовал президент Владимир Путин, был зачитан его Указ № 94 от 8 февраля года об отстранении от должности начальника ГУ МВД Ростовской области генерал-лейтенанта Алексея Лапина и его первого заместителя полковника Антона Грачёва.

Слухи о кадровых перестановках в донской полиции появились ещё в декабре прошлого года. Тогда местные СМИ стали публиковать информацию о том, что сразу после очередного трудового отпуска начальник донского главка Алексей Лапин покинет свою должность. А вместе с ним уйдёт и Антон Грачёв – также «иногородний», которой прибыл на Дон вслед за своим начальником из Хабаровска. Вероятным преемником Лапина большинство неофициальных источников уже тогда назвали как раз начальника УВД России по Ульяновской области Андрея Ларионова, и уточняли, что к своим обязанностям новый глава донской полиции приступит в феврале 2013 года.

По мнению экспертов, новое назначение для А. Ларионова - это явное повышение по службе. По их словам, в Ульяновской области «потолок» для начальника полиции - это звание генерал-майора. По существующим правилам это напрямую зависит от численности жителей области. И после назначения на должность начальника ГУВД по Ростовской области у Ларионова есть реальные шансы стать генерал-лейтенантом. Кстати, отставленный А. Лапин прибыл на Дон из Хабаровского края в 2010 году также в звании генерал-майора.

В Ульяновске Андрея Ларионова характеризуют только с положительной стороны, называя не только профессионалом своего дела, но и сложившейся гармоничной личностью. Выпускник двух факультетов Академии Управления МВД и высших академических курсов, обладатель двух дипломов с отличием является также неоднократным лауреатом литературного конкурса МВД России «Доброе слово», и автором трёх сборников стихов.