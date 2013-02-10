Росавиация: России не хватает самолетов

Руководитель Росавиации Александр Нерадько сообщил, что в России не хватает самолетов. 9 февраля отмечался профессиональный праздник работников гражданской авиации России. В этот году отечественная авиация отмечает юбилей - 90 лет со дня основания.

Глава Росавиации рассказал, что самолет «Суперджет» (Sukhoi SuperJet), несмотря на его «детские» болезни, летать будет.

Нерадько заверил, что за этим авиалайнером появятся и другие отечественные самолеты. Следующая позиция - это МС-21. Глава Росавиации уверен, что за этими самолетами придут и дальнемагистральные.

В интервью телеканалу «Россия 24» Александр Нерадько рассказал о состоянии российской гражданской авиации.

Он привел данные, согласно которым, по некоторым показателям российская гражданская авиация превысила показатели советского периода.

По словам Нерадько, в 2012 году только российские авиакомпании перевезли более 74 млн. человек, и еще почти 50 млн. человек перевезли иностранные компании.

В итоге авиатранспортная система страны обслуживает около 130 млн. пассажиров при населении России в 145 млн. человек. Нерадько уточнил, что в СССР при значительно большем населении подобный уровень авиаперевозок фиксировался в «лучшие» годы. Он подчеркнул, что рост авиаперевозок фиксируется в основном на международных направлениях. Внутрироссийские линии развиваются намного медленнее, так как авиакомпаниям выгоднее вкладывать деньги в развитие более прибыльных международных линий.

Нехватка самолетов является одной из главных проблем региональных авиаперевозок .

Из Федерального агентства воздушного транспорта РФ пришла информация том, что работы по строительству новой полосы в аэропорту Домодедово начнутся летом текущего года, а срок реализации проекта - три года.

Министерство транспорта РФ предложило правительству установить квоту в 200 человек на привлечение российскими авиакомпаниями иностранных пилотов. Дефицит командиров летных экипажей в России составляет 150-200 человек.