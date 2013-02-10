Удальцов попросил предоставить ему апартаменты, повара и домработницу

Оппозиционер, координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов на период домашнего ареста попросил себе апартаменты 13-комнатные, повара и домработницу. В субботу в Басманном суде рассматривалось решение о помещении Удальцова под домашний арест.

Политик решил не отставать от фигурантки дела по «Оборонсервису» Евгении Васильевой.

Он заявил, что под домашним арестом не сможет работать, и поэтому Следственный комитет должен взять его на содержание.

Басманный суд изменил меру пресечения Сергию Удальцову. Оппозиционер помещен под домашний арест до 6 апреля и лишен средств связи. Его адвокат Виолетта Волкова объявила о создании Комитета Сергея Удальцова.