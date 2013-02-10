Глава МВД Колокольцев: Массовой переаттестации в полиции не будет

Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев заявил, что новые переаттестации в МВД не планируются. Колокольцев пояснил, что переаттестации не будут носить массовый, повальный характер, но в тех подразделениях, которые заслуживают того, чтобы они могли быть переаттестованы, будет проводиться точечная переаттестация.

Глава МВД РФ подчеркнул, что "в системе нужна стабильность".

"Людям нужно будет успокоится от тех пертурбаций, которые они прошли, нужно выстроить правильные ориентиры, и выстроить работу таким образом, чтобы заработали те механизмы, которые приведут нас к достижению положительных результатов", - пояснил Владимир Колокольцев, передает РИА Новости.

Напомним, реформа МВД России, включающая в себя переаттестацию всех сотрудников ведомства, была инициирована в то время президентом России Дмитрием Медведевым.

Основными целями реформы были повышение эффективности правоохранительных органов, борьба с коррупцией и улучшение имиджа сотрудников правоохранительных органов.