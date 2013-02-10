Петербург - один из самых загрязненных городов

Петербург попал в сотню самых загрязненных городов России, правда, только с 83 места. Соответствующие данные опубликовало Министерство природных ресурсов и экологии России. В списке самых грязных городов России с точки зрения атмосферного воздуха лидируют Новороссийск, Братск и Красноярск. Москвы в этом списке нет.



Для Петербурга индекс загрязнения атмосферы составил 7, то есть уровень загрязнения в воздуха в целом по Северной столице можно считать высоким. Однако это ничто по сравнению с уровнем загрязнения воздуха в портовом Новороссийске (36), Братске (28) и Красноярске (23,8). Отметим, все данные приводятся по состоянию на 2011 год, сообщает сайт "Городовой".