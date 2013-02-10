Смольный не продлил контракт с инвестором по Апраксину двору

Смольный отказался от продления контракта с "Главстрой-СПб" по реновации Апраксина двора. Об этом сообщает пресс-служба комитета по инвестициям администрации Петербурга.

Ранее компания обратилась к властям с просьбой продлить исполнение инвестконтракта в связи с тем, что 8 февраля соглашение между компанией и городом заканчивается, сообщает сайт «Городовой». Свое решение комитет объяснил тем, что финансово-экономическая эффективность проекта с учетом историко-культурной экспертизы не отвечает ожиданиям инвестора с точки зрения доходности. Чиновники пришли к выводу, что концепция развития территории Апраксина двора в ее нынешнем виде не нацелена на решение задач развития этой городской территории.

Так как какой-либо другой концепции инвестор не предоставил, городом и принято решение не продлевать сроки действия соглашения. О том, что проект развития территории Апраксина двора зашел в тупик, власти говорили еще в прошлом году. Тогда утверждалось, что всему виной подземная автостоянка, которую не получится построить в составе комплекса, так как это приведет к обрушению зданий, а иначе вопрос с парковкой автомобилей на территории не решить, и нужно "вместе искать выход". С таким выводом согласился и губернатор города Георгий Полтавченко. Проект "Апраксин двор" стал одним из первых, с которым Г. Полтавченко прямо на месте ознакомился после вступления в должность осенью 2011г.

Тогда глава города высказал уверенность, что к 2016 г. территория будет приведена в порядок, а в случае несоблюдения сроков пригрозил инвестору штрафными санкциями. Позже губернатор говорил, что на территории нельзя строить подземную автостоянку, нельзя перекладывать инженерные сети, так как это приведет к обрушению корпусов. Снос и последующее восстановление зданий глава города также не считает хорошим выходом, так как непонятна цена вопроса, но и оставлять территорию в текущем состоянии, по его мнению, нельзя. Г.Полтавченко тогда говорил, что решение не найдено, однако на снос всего Апраксина двора и сооружение там торгового центра он согласия не даст. Сегодняшнее сообщение Смольного подтверждает эти намерения. "От долгосрочной задачи оздоровления данной депрессивной территории Санкт-Петербург отказываться не намерен", - пишут чиновники.

Силовики увезли из Апраксина двора не менее 700 мусульман «Фонтанке» стали известны подробности межведомственной операции в Апраксином дворе. В ходе рейда в помещения правоохранительных ведомств было доставлено для беседы по меньшей мере 700 человек. По информации нашего издания, в настоящее время в Центре остаются порядка 250 человек, еще около двадцати человек следователи опрашивают в здании ГСУ СК по Петербургу на Мойке. По предварительной информации, уже завтра начнется выдворение незаконных мигрантов, пребывание которых на территории Российской Федерации было выявлено в ходе сегодняшнего рейда.

Кроме того, как известно «Фонтанке» от источников, правоохранители вышли на предполагаемых экстремистов, после того как в социальных сетях появилась страница радикального сообщества «Петербургский джамаат» (или «Али сунна валь джамаа»). Имя этой организации в свое время упоминалось в контексте уголовного дела о покушении на губернатора Петербурга Валентину Матвиенко, возбужденного в 2007 году.