При внедрении в России ювенальной юстиции надо учитывать мнение общества

На первом Съезде родителей в субботу, 9 февраля, с участием президента Владимира Путина и главы кремлевской администрации Сергея Иванова обсуждался вопрос правосудия для несовершеннолетних, так называемая ювенальная юстиция.

По инициативе российского политолога Сергея Кургиняна создана организация, которая будет бороться с ювенальной юстицией. Делегаты из 60 регионов страны создали организацию "Всероссийское родительское сопротивление", которая выступает за сохранение традиционного уклада, в котором семья признаётся для ребенка высшей ценностью.

На съезде выступили родители, например многодетный глава семьи Сергей Пчелинцев рассказал: "Я сам пострадал от действий ювеналки - у меня чиновники забирали троих детей по причине бедности. То есть они пришли ко мне домой - нехватка продуктов, старые обои, нет ремонта, для них это оказалось поводом изъять детей. То, что я работаю, тяну семью и троих детей, для них это - не основание".

Путин лично высказался на тему внедрения в России ювенальной юстиции. По мнению президента, при решении этого вопроса необходимо учитывать мнение общества. Комментируя обращение 141 тысячи граждан, Путин заявил, что законопроекты в этой сфере можно принимать только после максимально широкого обсуждения, если удастся прийти к консенсусу по основным положениям.

Напомним, представитель АРКС Ольга Леткова сообщила, что на съезде родители выступят против введения в стране механизмов ювенальной юстиции, выразят свое негативное отношение к практике международного усыновления и обсудят новый закон "Об образовании". АРКС обеспокоена и тем, что закон создает возможность взимать плату за надзор над детьми в школах и дошкольных учреждениях.