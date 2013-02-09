Абдулатипов призвал дагестанских чиновников носить черкески

Временно исполняющий обязанности президента Дагестана Рамазан Абдулатипов заявил, что 26 июля, в День Конституции Республики Дагестан, чиновникам следует облачиться в национальные костюмы. Для мужчин – это черкески, для женщин – национальные варианты хиджабов. Это нововведение прозвучало от Абдулатипова во время его рабочих поездок по районам Дагестана.

«Несколько лет назад кавказский свадебный костюм занял первое место в Лондоне как самый лучший. Если бы мы наших дочерей воспитывали с детства надевать национальный костюм, то у нас не вошла бы в моду арабская одежда. Заставить никто не может, но мы должны пропагандировать свою национальную одежду. 26 июля, в день Республики Дагестан, все чиновники, главы администрации должны ходить в национальной одежде», - сказал врио.

Стоит отметить, что идею носить национальную одежду в день праздника раннее озвучивали представители дагестанской общественной организации «Наше братство». Однако касалось это не только чиновников, но и всех жителей республики, причем в больше степени не 26 июля, а 15 сентября, когда празднуется День единства Народов Дагестана.

«Найти дагестанскую одежду в наших магазинах очень сложно, да и стоит она недешево. Поэтому мы призывали: если не полностью облачатся в костюмы, то хотя бы надевать какую-то атрибутику», - комментирует «АН-онлайн» представительница организации Мадина Гаджимаева.

Кстати, инициативная группа общественной организации планирует в ближайшее время открыть ателье по пошиву национальной одежды. Однако это пока только в перспективе, поскольку не решены финансовые проблемы.

«Нашей идее несколько лет, но за ее реализацию мы взялись относительно недавно: готовим эскизы, подключаем к проекту этнодизайнеров. Но продвижений не будет, пока не решится вопрос с финансированием. Вот и ждем», - говорит Мадина.

Отметим, что Гаджимаевой принадлежала и другая идея – это проведение фестиваля национального костюма «Мелани». В этом году его организовали впервые и пока только на городском уровне. В планах - проведение республиканского и северокавказского этапа.

Подобные мероприятия, озвученные как врио главы республики, так общественниками, по мнению культурологов, будут способствовать развитию и сохранению этнокультуры Дагестана.