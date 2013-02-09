Клятва Петербуржца может спровоцировать очередные насмешки

Патриотическую «Клятву Петербуржца» раскритиковали не только блоггеры, но и депутаты. Идею введения клятвы гражданина при получении паспорта продвигает смольнинский комитет по молодежной политике. Губернатор Георгий Полтавченко в целом инициативу одобрил, правда настоял на том, чтобы данная процедура не превратилась в «обязаловку».

По мнению главы города, над предложенным текстом нужно серьезно поработать. В настоящий момент клятва звучит так: «Я, гражданин Российской Федерации, торжественно беру на себя обязанность неукоснительного соблюдения законов нашего государства, считаю, что я должен быть веротерпимым, чтить традиции нашей страны, с уважением и почтением относиться к своим родным и близким, быть верным защитником конституционного строя, стойко переносить все тяготы и лишения жизни. Нарушив данное мною обязательство, считаю, что я поступил бесчестно по отношению к себе и окружающим меня гражданам нашей страны».

Глава комитета по молодежной политике, в прошлом активный участник молодежного форума «Селигер» Никита Александров пояснил, что произносить клятву 14-летние петербуржцы смогут начать уже в нынешнем году. Он уверен, что здравые молодые люди, которые живут в Петербурге и любят город, будут этому нововведению только рады.

Однако местные парламентарии данную инициативу раскритиковали. По словам депутата ЗАКСа Бориса Вишневского за подобные идеи чиновников нужно увольнять.

«Обычная глупость ненаказуема, но если она исходит от чиновника, то должна пресекаться. Если человек, занимающий серьезный пост позволяет себе вслух высказывать такую чушь, то он должен быть немедленно уволен. Надеюсь, эта идея не воплотится в жизнь. Иначе она послужит лишним поводом посмеяться над Петербургом – городом, в котором я живу, и который люблю. Я не хочу чтобы над нами потешались», - такое мнение высказал корреспонденту «АН-онлайн» Борис Вишневский.

Более осторожно по этому поводу высказался и его коллега по Законодательному Собранию, религиозный активист, Виталий Милонов,

«Если рассматривать клятву с точки зрения «хомякизма» и потребительского отношения ко всему, то конечно это никому не нужно. Если рассматривать данную инициативу как государственный шаг в жизни человека, то я бы, наверное, ее поддержал. Однако не в виде клятвы, а в качестве какой-нибудь торжественной процедуры. Потому что православным людям ни к чему подобные клятвы», - резюмировал Милонов.